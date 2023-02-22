«Я потерял семью» — Григорий Лепс о поступке, которого стыдится больше всего

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 601

Певцу Григорию Лепсу стыдно за расставание с женой: Я потерял семью

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Народный артист РФ развелся с супругой Анной Шаплыковой, которая родила ему троих детей, после 20 лет брака.

Народный артист России Григорий Лепс стыдится расставания с женой Анной Шаплыковой и распада его семьи. Так певец ответил на вопрос о поступке, за который он переживает больше всего. Сказав фразу, он сделал паузу, будто сдерживая подступающие слезы. Исполнитель откровенно поговорил с журналистами, в том числе и о личной жизни, за кулисами концерта «Ты мой герой» в «Крокус Сити Холле».

«Я думаю за поступок… Ну, вот что я потерял семью. Постоянно видимся и с супругой, и с детьми, я до сих пор считаю их своей семьей. Можно ли было избежать? Понимаете, бог решает, не я решаю. Так получилось. Но каяться я буду только перед ним и отвечать тоже перед ним», — заявил Лепс.

Артист был женат дважды. Первая супруга, с которой он познакомился в музыкальном училище города Сочи, родила ему девочку Ингу. Дочь выбрала себе творческую профессию — окончила Американскую академию драматических искусств в Нью-Йорке, пробовала себя в качестве актрисы и певицы. В прошлом году подарила знаменитому папе первого внука.

Вторая жена Григория Лепса Анна Шаплыкова была танцовщицей в балете певицы Лаймы Вайкуле. В этой семье на свет появились две наследницы, Ева и Николь, и сын Иван. В ноябре 2021 года супруга артиста подала заявление на развод, спустя месяц брак был официально расторгнут.

Ранее, как писал 5-tv.ru, музыкант был замечен в компании новой возлюбленной на отдыхе в Таиланде.

-13° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
74.86
0.82 79.76
0.63
Время для похвалы за старания: китайский совет дня на среду, 22 февраля

Последние новости

4:23
«Верно и правильно» — главы российских партий о выходе страны из СНВ-3
3:51
«Я потерял семью» — Григорий Лепс о поступке, которого стыдится больше всего
3:19
Свадьбы не будет: Аврил Лавин расторгла помолвку с певцом Мод Сан
3:15
Время для похвалы за старания: китайский совет дня на среду, 22 февраля
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака
2:46
Названы лекарства, которые нельзя принимать водителям перед тестом на наркотики

Сейчас читают

Вирусолог Малышев: коронавирус станет сезонной инфекцией в 2024 году
Как вдова Кобзона увековечила память певца в Сочи
Как Россия ответит на поставки французских ПТРК MMP/Akeron на Украину
Врач-аллерголог рассказал, как подготовиться к сезону весеннего поллиноза

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023