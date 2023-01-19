На новом фото Григория Лепса заметили таинственную незнакомку

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Полина Долгова
Полина Долгова 80

Певец восстанавливается в Таиланде после скандального концерта в Санкт-Петербурге

На новом фото Григория Лепса заметили таинственную незнакомку

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Григорий Лепс улетел на отдых в Таиланд, на своей странице музыкант выложил снимки. На фото можно заметить темноволосую девушку, которая отражается в окне позади певца. Первыми обратило внимание на силуэт девушки издание KP.RU.

На фото с Пхукета Лепс позирует с обнаженным торсом. Осенью он похудел на десять килограммов, так что теперь может позволить себе похвастаться подтянутой фигурой. Однако гораздо больше, чем голая грудь артиста подписчиков заинтересовало отражение в окне за его спиной. Поклонники решили, что на курорте Григорий отдыхает не один, а со спутницей.

Артист улетел в Таиланд, чтобы восстановить силы и голосовые связки после скандального концерта в Санкт-Петербурге в декабре прошлого года.

«Отдыхаем, и восстанавливаем связки для того, чтобы больше не крушить микрофоны», — подписал снимки Григорий. Артист также поздравил поклонников с Крещением.

В начале декабря прошлого года во время концерта в Санкт-Петербурге Лепс исполнял «Самый лучший день», не смог вытянуть нужную ноту и остановился. Мгновение спустя певец стал мотать головой. Потом наклонился, снова выпрямился и швырнул микрофон о сцену. После чего показал зрителям большой палец в знак того, что якобы все отлично и ушел за кулисы.

Позже музыкант заявил, что на концерте все пошло «не по плану».

Швырнул микрофон и покинул сцену: Лепс шокировал публику дерзкой выходкой

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лепс стал самым дорогим артистом России, поэтому скандалы пошли только на пользу артисту.

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