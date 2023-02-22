Минздрав утвердил перечень рецептурных препаратов для онлайн-продажи

Эфирная новость 134

Дистанционную продажу лекарств пока запустят в рамках эксперимента — в Москве, Подмосковье и в Белгородской области.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Российский Минздрав утвердил перечень рецептурных препаратов, которые можно будет покупать дистанционно. Всего — около тысячи наименований.

Отмечается, что это лекарства самых разных терапевтических групп. При этом в список не вошли препараты на основе этилового спирта, сильнодействующие, наркотические и психотропные средства. Их, как правило, необходимо принимать под наблюдением врача.

Пока практику онлайн-продажи рецептурных лекарств планируют опробовать в Москве, а также в Московской и Белгородской областях. Старт эксперимента намечен на 1 марта.

-16° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
74.86
0.82 79.76
0.63
🧙‍♀ Гороскоп на 22 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

8:52
Стивен Спилберг снимет мини-сериал о Наполеоне по сценарию Стэнли Кубрика
8:41
Стихия переламывает корабли и срывает крыши: юг России терзают штормы и снегопады
8:30
Минздрав утвердил перечень рецептурных препаратов для онлайн-продажи
8:19
Невестка Владимира Кузьмина потеряла ребенка во время родов
8:08
🧙‍♀ Гороскоп на 22 февраля для всех знаков зодиака
7:59
Поздно поворачивать вспять: международная реакция на приостановку Россией СНВ-3

Сейчас читают

Вирусолог Малышев: коронавирус станет сезонной инфекцией в 2024 году
Как вдова Кобзона увековечила память певца в Сочи
Как Россия ответит на поставки французских ПТРК MMP/Akeron на Украину
Врач-аллерголог рассказал, как подготовиться к сезону весеннего поллиноза

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023