Минздрав утвердил перечень рецептурных препаратов для онлайн-продажи
Дистанционную продажу лекарств пока запустят в рамках эксперимента — в Москве, Подмосковье и в Белгородской области.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru
Российский Минздрав утвердил перечень рецептурных препаратов, которые можно будет покупать дистанционно. Всего — около тысячи наименований.
Отмечается, что это лекарства самых разных терапевтических групп. При этом в список не вошли препараты на основе этилового спирта, сильнодействующие, наркотические и психотропные средства. Их, как правило, необходимо принимать под наблюдением врача.
Пока практику онлайн-продажи рецептурных лекарств планируют опробовать в Москве, а также в Московской и Белгородской областях. Старт эксперимента намечен на 1 марта.
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