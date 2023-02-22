Совет Федерации одобрил закон о приостановке участия России в ДСНВ

Совет Федерации одобрил закон о приостановке участия РФ в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Верхняя палата парламента приняла проект единогласно. Об этом сообщило РИА Новости.

Ранее к единогласному решению о принятии закона пришла Госдума. Соответствующий документ появился на официальном сайте ведомства. В материале законодательного органа уточнялось, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил, что страна вынуждена приостановить свое участие в ДСНВ. Он уточнил, что РФ не выходит из договора полностью, а лишь приостанавливает свои обязательства.

Ранее 5-tv.ru писал, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал причину приостановки участия России в ДСНВ.