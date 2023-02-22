Ни дня без дяди Бори: Андрей Соколов не представляет «Ленком» без Бориса Чунаева

За последние полтора месяца ведущий театр страны потерял второго актера.

Актер «Ленкома» Андрей Соколов высказался в связи со смертью коллеги Бориса Чунаева. Его уход — невосполнимая потеря для знаменитости, ведь на одну сцену они выходили последние 30 лет. За эти годы Борис Николаевич стал ему по-настоящему близким человеком. Настолько, что язык у артиста не поднимается называть его по имени и отчеству. Для звезды «Маленькой Веры» он просто дядя Боря. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

«Понятно, что жизнь — она конечна, понятно, что все рано или поздно там будем. Но когда уходят близкие… Сколько я в театре играю, все 30 лет был дядя Боря. Это часть жизни, часть „Ленкома“. Он — из разряда старейшин, людей, которые строили театр, которые прошли весь его путь», — прокомментировал артист.

Собеседник уверен, что его старший коллега прожил насыщенную, красивую жизнь. Но, как и любой актер, сожалел о несыгранных ролях, ведь данные были все при нем — талант, внешность, харизма.

«Актеры все всегда чувствуют, что они что не доиграли. Дядя Боря из той же плеяды. Много снимался в советское время, был очень светлым человеком, человеком, с которым можно было поговорить спокойно. Здесь такая светлая печаль…» — добавил артист.

Он также дал понять, что Борис Николаевич не лез с нравоучениями к младшим коллегам, он просто был для них эталоном порядочности и профессионализма.

«Само существование людей в нашем театре и людей такого уровня — лучшая рекомендация того, как надо жить, вот и все», — заключил Андрей Соколов.

Бориса Чунаева не стало в среду, 22 февраля, до своего 86-летия он не дожил всего два месяца. На счету артиста участие во многих спектаклях Марка Захарова. Среди них «Тиль», «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», «Пролетая над гнездом кукушки» и другие. Также актер известен зрителю по работам в кинокартинах «Баллада о старом оружии» и «Приход луны». Смерть актера стала второй за последние полтора месяца в «Ленкоме» — в начале января театр потерял актрису Инну Чурикову.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отреагировал на смерть Бориса Чунаева директор «Ленкома» Марк Варшавер.