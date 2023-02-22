«Что-то креативное и маленькое»: Стас Пьеха отказывается от подарков на 23 февраля
Стас Пьеса признался, что не любит обременять близких людей подарками для себя
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Артист признался, что почти все из того, что можно подарить, у него уже есть.
Певец Стас Пьеха поделился с 5-tv.ru своим мнением по поводу подарков на 23 февраля. Артист признался, что ему в этот день можно вообще ничего не дарить, и это совсем не будет для него обидно.
«Мне можно ничего не дарить вообще», — сказал певец после концерта «Ты мой герой» в Крокус Сити Холле в Москве.
Также Пьеха рассказал о своем отношении к подаркам в целом. Для артиста важно, чтобы человек преподнес что-то креативное, но при этом он не любит обременять близких людей подарками для себя.
«Это на усмотрение самого человека должно случиться и, желательно, непредсказуемое что-то. Потому что из того, что можно подарить, у меня все есть. Ну, зонтик, перчатки. Что-нибудь маленькое, креативное, симпатичное. А так я стараюсь не обременять людей подарками для себя», — поделился Пьеха.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Пьеха почти не видит единственного сына.
- 22 февр
- Гороскоп подарков: чем удивить мужчину на 23 февраля по знаку зодиака
- 21 февр
- Чем угостить мужчин: сочные закуски на праздничный стол к 23 февраля
- 15 февр
- «Родина — это мы с вами»: Певцов, Расторгуев, Буйнов, Охлобыстин отправили бойцам СВО гитары с автографами
- 23 февр
- Навка поздравила мужчин с 23 февраля нежным фото с Песковым
- 23 февр
- ТОП-3 звезд, поздравивших мужчин с Днем защитника Отечества горячими фото
- 23 февр
- Прямая трансляция салюта в честь Дня защитника Отечества в Петербурге
- 23 февр
- Жена показала молодого Стаса Михайлова в армии в честь Дня защитника Отечества
- 23 февр
- Похудевший из-за болезни Валентин Юдашкин поздравил мужчин с 23 февраля
- 23 февр
- Нет равных в мире: Путин рассказал о новейшем российском оружии
- 23 февр
- Будь готов! Всегда готов! Лиза и Гарри Галкины 23 февраля взяли в руки гранаты
Читайте также
66%
-0.15 79.57
-0.19
Нашли ошибку?