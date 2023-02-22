«Что-то креативное и маленькое»: Стас Пьеха отказывается от подарков на 23 февраля

Артист признался, что почти все из того, что можно подарить, у него уже есть.

Певец Стас Пьеха поделился с 5-tv.ru своим мнением по поводу подарков на 23 февраля. Артист признался, что ему в этот день можно вообще ничего не дарить, и это совсем не будет для него обидно.

«Мне можно ничего не дарить вообще», — сказал певец после концерта «Ты мой герой» в Крокус Сити Холле в Москве.

Также Пьеха рассказал о своем отношении к подаркам в целом. Для артиста важно, чтобы человек преподнес что-то креативное, но при этом он не любит обременять близких людей подарками для себя.

«Это на усмотрение самого человека должно случиться и, желательно, непредсказуемое что-то. Потому что из того, что можно подарить, у меня все есть. Ну, зонтик, перчатки. Что-нибудь маленькое, креативное, симпатичное. А так я стараюсь не обременять людей подарками для себя», — поделился Пьеха.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Пьеха почти не видит единственного сына.