В Санкт-Петербурге развернули огромный триколор в честь 23 февраля

Праздничные мероприятия в преддверии Дня защитника Отечества прошли по всей стране.

Свой митинг-концерт устроили на Камчатке — послушать патриотические песни пришли около трех тысяч человек.

В Якутии на представлении были участники спецоперации и ветераны боевых действий. И снова было много музыки.

В Кемерово запустили благотворительный марафон — собранные средства пойдут на поддержку защитников и жителей Донбасса.

На Урале на большом экране «Екатеринбург Арены» можно было крупным планом увидеть фотографии участников спецоперации.

В Санкт-Петербурге к Петропавловской крепости пришли около 17 тысяч человек. Там развернули огромный триколор.