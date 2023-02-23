«Взять Америку за бесплатно»: как решение Путина лишило США ядерного оружия

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 21

Военный эксперт Прохватилов: США могут лишиться всего ядерного оружия за пять лет

«Взять Америку за бесплатно»: как решение Путина лишило США ядерного оружия

Фото: www.globallookpress.com / Global Look Press

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США продолжают политику всяческого сдерживания РФ, но они не смогут достигнуть желаемых целей. Почему?

Штаты могут потерять большую часть своего ядерного оружия, поскольку боеголовки скоро будут просрочены, а производство новых не налажено. Речь идет о потерях порядка 90%. Об этом порталу URA.RU рассказал военный аналитик Владимир Прохватилов.

«Мы ударили американцев под дых. Они не могут производить плутониевые сердечники для ядерных боеголовок и не готовы к новой гонке ядерных вооружений», — сказал собеседник.

Он отметил, что срок годности истекает у почти четырех тысяч американских ядерных снарядов, что составляет практически весь их арсенал.

«Америку можно просто взять за бесплатно. Ближайшие пять лет они могут лишиться всего своего ядерного арсенала. А это единственное средство сдерживания», — пояснил Прохватилов.

Эксперт дополнил, что американская сторона хотела сдерживания ядерной отрасли РФ. Несколько раз Штаты просили продолжить диалог по договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-4). Похоже, Вашингтон хотел, чтобы Москва снизила планы по модернизации ядерного оружия, ведь планы США — провалены.

«Вот Путин нанес такой удар», — подытожил Прохватилов.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия приостанавливает ДСНВ со Штатами. Госдума и Совбез поддержали решение главы государства. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что возвращение к договору произойдет, когда Североатлантический альянс и США перестанут посягать на безопасность России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто еще одобрил приостановку ДСНВ.

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