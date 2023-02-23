«Взять Америку за бесплатно»: как решение Путина лишило США ядерного оружия

США продолжают политику всяческого сдерживания РФ, но они не смогут достигнуть желаемых целей. Почему?

Штаты могут потерять большую часть своего ядерного оружия, поскольку боеголовки скоро будут просрочены, а производство новых не налажено. Речь идет о потерях порядка 90%. Об этом порталу URA.RU рассказал военный аналитик Владимир Прохватилов.

«Мы ударили американцев под дых. Они не могут производить плутониевые сердечники для ядерных боеголовок и не готовы к новой гонке ядерных вооружений», — сказал собеседник.

Он отметил, что срок годности истекает у почти четырех тысяч американских ядерных снарядов, что составляет практически весь их арсенал.

«Америку можно просто взять за бесплатно. Ближайшие пять лет они могут лишиться всего своего ядерного арсенала. А это единственное средство сдерживания», — пояснил Прохватилов.

Эксперт дополнил, что американская сторона хотела сдерживания ядерной отрасли РФ. Несколько раз Штаты просили продолжить диалог по договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-4). Похоже, Вашингтон хотел, чтобы Москва снизила планы по модернизации ядерного оружия, ведь планы США — провалены.

«Вот Путин нанес такой удар», — подытожил Прохватилов.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия приостанавливает ДСНВ со Штатами. Госдума и Совбез поддержали решение главы государства. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что возвращение к договору произойдет, когда Североатлантический альянс и США перестанут посягать на безопасность России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто еще одобрил приостановку ДСНВ.