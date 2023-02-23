Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Глава РФ и ветераны боевых действий почтили память погибших солдат минутой молчания.

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Тема:
День защитника Отечества

Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Таким образом глава государства почтил память павших воинов.

Глава государства принял участие в церемонии вместе с ветеранами боевых действий, а после торжественной церемонии пообщался с представителями военного духовенства.

«Святая обязанность государства — заботиться о тех, кто защищает страну», — отметил Путин в общении с военнослужащими после торжественного мероприятия.

Президент по традиции ежегодно приезжает в Александровский сад 23 февраля.

Ранее 5-tv.ru показывал, как Путин поздравил граждан страны с Днем защитника Отечества.

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