Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Глава РФ и ветераны боевых действий почтили память погибших солдат минутой молчания.
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Таким образом глава государства почтил память павших воинов.
Глава государства принял участие в церемонии вместе с ветеранами боевых действий, а после торжественной церемонии пообщался с представителями военного духовенства.
«Святая обязанность государства — заботиться о тех, кто защищает страну», — отметил Путин в общении с военнослужащими после торжественного мероприятия.
Президент по традиции ежегодно приезжает в Александровский сад 23 февраля.
Ранее 5-tv.ru показывал, как Путин поздравил граждан страны с Днем защитника Отечества.
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