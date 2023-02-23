«Материальные и энергетические потери»: как ФРГ пострадала из-за взрывов на СП

Немецкие фирмы с самого начала инвестировали в международный проект и многое потеряли из-за произошедшего осенью теракта.

От теракта на «Северных потоках» в сентябре 2022 года изрядно пострадала Германия. Такое мнение выразил посол России в ФРГ Сергей Нечаев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Известий».

«Немцы пострадали очень сильно в результате этой диверсии, этого террористического акта, поскольку немецкие фирмы с самого начала инвестировали в этот международный проект», — отметил посол.

По его словам, немцы понесли и материальные, и энергетические потери от взрыва критической инфраструктуры, потому что произошедший теракт — это само по себе явление из ряда вон выходящее.

«Именно поэтому состоялось заседание Совета Безопасности ООН по нашей инициативе для наших представителей. И, кстати, независимые американские эксперты дали соответствующие разъяснения. Мир ждет объяснений, что произошло на самом деле. Мы это тоже ждем от наших немецких коллег», — подчеркнул Сергей Нечаев.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в ночь на 26 сентября на участках, находящихся в экономической зоне Дании и Швеции. Служба госбезопасности Швеции подтвердила факт диверсии, сообщив о нахождении взрывчатки на месте ЧП. В причастности к взрывам обвинили США и Норвегию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как подрыв «Северных потоков» обрекает мир на голод и холод.