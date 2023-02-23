Праздничный салют в Петербурге в честь Дня защитника Отечества: прямая трансляция

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 1 779

Яркое и красочное торжество могут посмотреть не только гости культурной столицы.

Праздничный салют в Петербурге в честь Дня защитника Отечества: прямая трансляция

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

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Тема:
День защитника Отечества

ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА

Праздничный салют запускают над Невой от стен Петропавловской крепости. Яркое и красочное торжество могут посмотреть не только гости культурной столицы, но и читатели сайта 5-tv.ru.

Фейерверк будут сопровождать холостые выстрелы из орудий времен Великой Отечественной войны. Начинается праздничное действие в 21:00.

Кстати, 30-залповые салюты раздались в Москве, Волгограде, Керчи, Туле и многих других городах. Каждый из них начинался в 21:00.

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День защитника Отечества
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