Праздничный салют в Петербурге в честь Дня защитника Отечества: прямая трансляция

ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА

Праздничный салют запускают над Невой от стен Петропавловской крепости. Яркое и красочное торжество могут посмотреть не только гости культурной столицы, но и читатели сайта 5-tv.ru.

Фейерверк будут сопровождать холостые выстрелы из орудий времен Великой Отечественной войны. Начинается праздничное действие в 21:00.

Кстати, 30-залповые салюты раздались в Москве, Волгограде, Керчи, Туле и многих других городах. Каждый из них начинался в 21:00.