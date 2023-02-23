Праздничный салют в Петербурге в честь Дня защитника Отечества: прямая трансляция
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Яркое и красочное торжество могут посмотреть не только гости культурной столицы.
Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА
Праздничный салют запускают над Невой от стен Петропавловской крепости. Яркое и красочное торжество могут посмотреть не только гости культурной столицы, но и читатели сайта 5-tv.ru.
Фейерверк будут сопровождать холостые выстрелы из орудий времен Великой Отечественной войны. Начинается праздничное действие в 21:00.
Кстати, 30-залповые салюты раздались в Москве, Волгограде, Керчи, Туле и многих других городах. Каждый из них начинался в 21:00.
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