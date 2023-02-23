Испанцы раскритиковали премьера Санчеса за поездку на Украину

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 43

Испанские подданные совершенно не разделяют мнения, что «вся страна выступает за победу Украины».

Испанцы раскритиковали премьера Санчеса за поездку на Украину

Фото: www.globallookpress.com / David Melero

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Премьер-министр Испании Педро Санчес побывал на Украине, однако это не очень сильно воодушевило жителей его страны. В микроблоге политика, опубликовавшего фото с Зеленским начался переполох среди пользователей.

По мнению многих юзеров, они совершенно не разделяют мнения, что «вся страна выступает за победу Украины», а ведь именно это произнес Санчес во время своего визита в Киев.

«Я категорически против происходящего, не надо говорить за меня!» — написал один из пользователей.

Многие также утверждают, что настоящими врагами Испании остаются США и Евросоюз.

«Вся Испания? Даже в нашем правительстве есть те, кто поддерживает Путина», — написал еще юзер.

Плюс, премьер-министра Испании попросили не делать обычных испанцев причастными к конфликту на Украине.

На этой неделе Педро Санчес побывал на Украине, однако его визит оказался незапланированным. Поездка была организована в условиях максимальной секретности.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, кто в Европе поддерживает Россию.

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