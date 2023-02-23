Испанцы раскритиковали премьера Санчеса за поездку на Украину
Испанские подданные совершенно не разделяют мнения, что «вся страна выступает за победу Украины».
Фото: www.globallookpress.com / David Melero
Премьер-министр Испании Педро Санчес побывал на Украине, однако это не очень сильно воодушевило жителей его страны. В микроблоге политика, опубликовавшего фото с Зеленским начался переполох среди пользователей.
По мнению многих юзеров, они совершенно не разделяют мнения, что «вся страна выступает за победу Украины», а ведь именно это произнес Санчес во время своего визита в Киев.
«Я категорически против происходящего, не надо говорить за меня!» — написал один из пользователей.
Многие также утверждают, что настоящими врагами Испании остаются США и Евросоюз.
«Вся Испания? Даже в нашем правительстве есть те, кто поддерживает Путина», — написал еще юзер.
Плюс, премьер-министра Испании попросили не делать обычных испанцев причастными к конфликту на Украине.
На этой неделе Педро Санчес побывал на Украине, однако его визит оказался незапланированным. Поездка была организована в условиях максимальной секретности.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, кто в Европе поддерживает Россию.
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