Юлианна Караулова рассказала, почему долго не решалась на рождение ребенка

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 93

Певица Юлианна Караулова долго откладывала беременность ради музыкальной карьеры

Юлианна Караулова рассказала, почему долго не решалась на рождение ребенка

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Артистка встретила свою любовь много лет назад на «Фабрике звезд», однако обзаводиться детьми пара не спешила.

Певица Юлианна Караулова призналась, что годами не решалась стать мамой, так как боялась упустить возможности для развития карьеры. С избранником, ставшим впоследствии ее мужем, исполнительница познакомилась еще во времена «Фабрики звезд — 5», им стал саунд-продюсер Андрей Черный. Однако пара не спешила обзаводиться наследниками. Наследник в семье появился лишь весной 2021 года в семье появился, мальчика назвали Александром.

По словам 34-летней Карауловой, в прошлом она всегда на первое место ставила профессиональные достижения. Артистка стремилась стать лучшей в своем деле во что бы то ни стало, готова была жертвовать многим ради успеха. Она нашла свой путь к славе, стала популярной певицей, телеведущей, участницей множества рейтинговых проектов. Сейчас понимает, что дело было не в трудоголизме, а в банальном страхе.

«Это не то что гонка достигаторства какая-то. Я боялась что-то упустить. Есть такой термин FoMO (Fear of missing out, боязнь упустить важное или синдром упущенной выгоды. — Прим. ред.) Вот у меня это 100% было. Ты один день отдыхаешь, а у тебя уже паника, якобы что-то просрал», — поделилась Караулова в шоу на телеканале «Ключ».

По словам исполнительницы, если бы у нее не было упомянутого «пунктика», она гораздо раньше позволила бы себе материнство. Благо со временем звезда осознала, что вечный страх сорваться с музыкального Олимпа может привести к плачевным последствиям и выгоранию. Караулова не раз наблюдала подобное среди коллег по шоу-бизнесу, поняла, что не хочет повторить их судьбу.

Юлианна Караулова прежде признавалась, что столкнулась с послеродовой депрессией. В первые дни, когда она видела своего малыша, подступали слезы. Плакала знаменитость и без повода, так как не могла справиться с бушующими гормонами и бесконечно жалела себя. Но эти трудности позади. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Караулова купила годовалому сыну квартиру.

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