Украина «бросила» Азовское море

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 33

Рада денонсировала договор с РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива

Украина «бросила» Азовское море

Фото: www.globallookpress.com / Serguei Fomine

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Путин подписал договор о сотрудничестве еще в 2003 году вместе с Леонидом Кучмой.

Верховная рада Украины денонсировала договор с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, об этом сегодня, 24 февраля, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Соглашение было подписано президентом России Владимиром Путиным и занимавшим на тот момент пост главы Украины Леонидом Кучмой в 2003 году. В силу оно вступило в апреле 2004 года.

Данный договор предусматривает свободу судоходства судов под флагами Украины и России, российско-украинское сотрудничество, а также совместную деятельность в области судоходства, включая его регулирование и навигационно-гидрографическое обеспечение, рыболовство, защиту морской среды.

Договор интересен тем, что военным кораблям и другим государственным судам третьих государств, эксплуатируемых в некоммерческих целях, было разрешено заходить в Азовское море и проходить через Керченский пролив, если они направляются с визитом или деловым заходом в порт одной из Сторон по ее приглашению или разрешению, согласованному с другой Стороной.

«Торговые суда под флагами третьих государств могут заходить в Азовское море и проходить через Керченский пролив, если они направляются в российский или украинский порт или возвращаются из него», — указывается в договоре.

Напомним, выходом к Азовскому морю обладает Запорожская область. На побережье расположен портовый город Бердянск.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как командующий ЧФ Осипов заявил о господстве российского флота в Азовском море.

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