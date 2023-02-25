🧙‍♀ Гороскоп на 25 февраля для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru на сегодня, 25 февраля. В новые сутки растущей Луны будет полезным посвятить время себе. Что вы давно хотели сделать, но не могли из-за отсутствия времени? Суббота этой недели прекрасное время для исполнения своих желаний, даже самых маленьких.

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♈ Овны

Если бы вы могли иметь что угодно, то что бы это было? Если бы вы могли быть кем угодно, то кем? Сегодня звезды напоминают вам о ваших бесконечных возможностях, Овны. Переставьте играть по мелочи, пора подняться на новый уровень всеми доступными вам способами. Ничего страшного, если у вас нет полного плана. Достаточно сделать первый шаг, чтобы сформировать дальнейшие действия.

Космический совет: продолжайте двигаться к мечте, верьте в себя.

♉ Тельцы

Сегодня вы, как никогда раньше, чувствуете бешеный поток энергии, Тельцы. Разрешите себе насладиться сладостью, которая льется в вашу чашу. В то же время соблюдайте умеренность. Звезды настоятельно рекомендуется вам следовать срединному пути.

Космический совет: соблюдайте во всем умеренность.

♊ Близнецы

Действительно ли вы хотите нести с собой историю неудач и отказов в будущее? Сделайте паузу: «распакуйте» вашу травму. Пришло время отпустить то, что больше не приносит вам счастья. Пришло время переписать сценарий таким образом, чтобы он сопутствовал вашему росту и поднимал дух.

Космический совет: пора отпустить прошлое.

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♋ Раки

Раки, измените повествование о невезении на рассказы об удаче. Мы притягиваем в нашу жизнь то, о чем так часто говорим. Поменяйте мышление, Раки. Говорите «да» всему, что встречается на вашем пути. Но будьте внимательны — высказывание «не все то золото, что блестит» будет кстати в качестве совета.

Космический совет: притягивайте в жизнь позитивную энергию, думайте меньше о неудачах.

♌ Львы

Львы, если вы чувствуете, что готовы к созданию собственной семьи, то сегодня благоприятный период для того, чтобы начать двигаться в этом направлении. Совет для уже семейных Львов — то, если вам не нравится, как вы относитесь друг к другу, то пересмотрите вместе правила взаимодействия.

Космический совет: доверьтесь своим внутренним ощущениям.

♍ Девы

Не нужно вечно держать в руках весь план действий, Девы. Путь будет открываться по мере вашего продвижения. Если у вас есть сомнения относительно того, приведут ли ваши усилия к устойчивому источнику дохода, то отпустите эти мысли. Вселенная удовлетворит ваши потребности и желания, когда вы действительно будете к этому готовы.

Космический совет: все приходит в свое время для тех, кто умеет ждать.

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♎ Весы

Случается, что мы так сильно начинаем желать, чтобы один человек в нашей жизни был источником всего. Мы хотим, чтобы он играл несколько ролей и удовлетворял все наши потребности. Их неспособность сделать это становится причиной того, что мы погружаемся в уныние и разочарование. Пора отойти от этого, Весы. Секре покоя, равновесия и гармонии в межличностных отношениях заключается в том, чтобы выполнять внутреннюю работу и оставаться сосредоточенным внутри себя.

Космический совет: посвятите себя внутренней работе над собой.

♏ Скорпионы

Помните, когда у вас не было всего того, что у вас есть сейчас? Помните, когда цели, к которым вы стремились, казались несбыточной мечтой? Сегодня звезды призывают вспомнить об этом и продолжать двигаться вперед. Одиноким Скорпионам предлагается открыться для любви и романтики.

Космический совет: не сомневайтесь в своих возможностях.

♐ Стрельцы

Энергия растущей Луны призывает вас нажать на кнопку перезагрузки и сделать шаг к мечтам, которые, как вам говорили, слишком нереалистичны. Доверьтесь своей интуиции и продолжайте двигаться вперед. Но при этом отпустите необходимость делать все в соответствии с вашим графиком. Темы движения и застоя, скорее всего, будут стоять на повестке дня одновременно.

Космический совет: нужна перезагрузка — не стоит пытаться все успеть везде и сразу.

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♑ Козероги

Вместо того, чтобы сопротивляться потоку, лучше доверяйте тому, куда он вас ведет, Козероги. Сейчас звезды настоятельно рекомендуют вам заменить вашу твердость на гибкость. Что касается межличностных отношений — уважайте вашу чувствительную сторону.

Космический совет: измените тактику поведения, будьте лояльнее.

♒ Водолеи

В нашей жизни бывают моменты, когда мы чувствуем, что тяжелая работа, которую мы проделываем, ничего не стоит. Это, в свою очередь, влияет на нашу самооценку. Просто напоминание: Водолеи, не позволяйте себе разочароваться. Вы находитесь там, где должны быть, и движетесь правильным темпом.

Космический совет: не переставайте верить в себя и свои силы.

♊ Рыбы

Мы не всегда получаем то, что хотим. И не всегда получаем что-то именно так, как хотим. Но мы всегда получаем то, что лучше для нас, что поддерживает наш рост сейчас и в каждый момент. Научитесь отпускать. И не важно, о чем идет речь — о людях или вещах. В вашей жизни появиться больше пространство для многих чудес, которые будут вам посланы.

Космический совет: нужно отпустить старое, чтобы впустить в жизнь новое.

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