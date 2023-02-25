Актер Бурковский уехал в США вместе с семьей и даже не говорит о возвращении

Звезда юмористического скетч-шоу проводит театральные вечера в Лос-Анджелесе и уже получает первые волны негатива со стороны пользователей в соцсетях.

Популярный актер российских сериалов Андрей Бурковский уже несколько месяцев проживает в Америке вместе с семьей. В сети он публикует фото с неоднозначными подписями, поэтому нельзя определить точно, что планирует актер: покорять Голливуд или вернуться на Родину.

В последнем посте в Instagram* артист отметил, что его больше не волнует общественное мнение и критика. Он выложил архивное фото с женой, детьми и домашними животными из «другого мира» и подписал пост длинными рассуждениями о том, что его больше не пугают хэйтеры и боты.

«Абсолютно никакого значения нет, что за картинка будет сейчас здесь или что за текст я напишу. Все равно скоро в комменты набегут обеспокоенные боты и начнут строчить заготовленные слова. А кто-то будет всерьез с ними спорить и что-то доказывать. А кто-то просто скажет „Ты классный“. А кто-то напишет: „Ты что? Ты же наш, сибиряк“. Или „Pochemu pishesh na Аngliskom“. Много-много вариантов. Вывод — мне все равно!» — написал артист.

В конце прошлого года Бурковский улетел вместе с семьей из России. Судя по материалам его блога, экс-участник КВН активно пробует себя в актерском промысле в США. Недавно он принял участие в постановке Александра Молочникова в Лос-Анджелесе.

Уехавший из России Андрей Бурковский показал архивное фото с семьей. Фото: Instagram* / aburkovskiy

Актеру часто задают вопросы, собирается ли он вернуться домой, но он игнорирует их и не называет причины отъезда. Из-за того, что артист не отвечает, его уже захлестывают первые волны критики и агрессии в комментариях.

Бурковский 14 лет состоит в браке со своей возлюбленной Ольгой. В браке у них родились двое детей: сын Максим и дочь Алиса. Актер часто говорит в интервью, что семья для него на первом месте, и практически все свободное время он посвящает близким.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жену Бурковского очень возбуждают постельные сцены мужа.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.