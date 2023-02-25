Актер Бурковский уехал в США вместе с семьей и даже не говорит о возвращении

|
Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 144

Актер Андрей Бурковский уже несколько месяцев проживает в Штатах вместе с семьей

Актер Бурковский уехал в США вместе с семьей и даже не говорит о возвращении

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Читайте нас в: Дзен Новости

Звезда юмористического скетч-шоу проводит театральные вечера в Лос-Анджелесе и уже получает первые волны негатива со стороны пользователей в соцсетях.

Популярный актер российских сериалов Андрей Бурковский уже несколько месяцев проживает в Америке вместе с семьей. В сети он публикует фото с неоднозначными подписями, поэтому нельзя определить точно, что планирует актер: покорять Голливуд или вернуться на Родину.

В последнем посте в Instagram* артист отметил, что его больше не волнует общественное мнение и критика. Он выложил архивное фото с женой, детьми и домашними животными из «другого мира» и подписал пост длинными рассуждениями о том, что его больше не пугают хэйтеры и боты.

«Абсолютно никакого значения нет, что за картинка будет сейчас здесь или что за текст я напишу. Все равно скоро в комменты набегут обеспокоенные боты и начнут строчить заготовленные слова. А кто-то будет всерьез с ними спорить и что-то доказывать. А кто-то просто скажет „Ты классный“. А кто-то напишет: „Ты что? Ты же наш, сибиряк“. Или „Pochemu pishesh na Аngliskom“. Много-много вариантов. Вывод — мне все равно!» — написал артист.

В конце прошлого года Бурковский улетел вместе с семьей из России. Судя по материалам его блога, экс-участник КВН активно пробует себя в актерском промысле в США. Недавно он принял участие в постановке Александра Молочникова в Лос-Анджелесе. 

Уехавший из России Андрей Бурковский показал архивное фото с семьейУехавший из России Андрей Бурковский показал архивное фото с семьей. Фото: Instagram* / aburkovskiy

Актеру часто задают вопросы, собирается ли он вернуться домой, но он игнорирует их и не называет причины отъезда. Из-за того, что артист не отвечает, его уже захлестывают первые волны критики и агрессии в комментариях.

Бурковский 14 лет состоит в браке со своей возлюбленной Ольгой. В браке у них родились двое детей: сын Максим и дочь Алиса. Актер часто говорит в интервью, что семья для него на первом месте, и практически все свободное время он посвящает близким.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жену Бурковского очень возбуждают постельные сцены мужа.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+1° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
74.71
-0.15 79.57
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на 25 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

14:39
Цели сбиты: как Россия избавляет ВСУ от самолетов
14:27
Главврач Филатовской больницы раскрыл главную опасность постковидного синдрома
14:11
Вопреки США: Иран разработал крылатую ракету большой дальности
13:55
Во главе угля: Германия не смогла отказаться от российских ископаемых
13:40
«Борьба за город вступает в зловещую фазу»: как ВСУ драпают из Артемовска
13:21
Актер Бурковский уехал в США вместе с семьей и даже не говорит о возвращении

Сейчас читают

«Может попиариться»: почему Байден «забил» на катастрофу в Огайо
Упал, встал, пошел дальше: Байден снова «не дружит» с ногами и лестницами
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве
Никита Кологривый об актерской игре Николая Фоменко: «Он — ферзь»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023