Умер актер из «Шерлока Холмса» Олег Белов

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 33

Советский актер из «Шерлока Холмса» и «Мушкетеров» Олег Белов скончался в возрасте 88 лет

Умер актер из «Шерлока Холмса» Олег Белов

Фото: Кадр из к/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», реж. Игорь Масленников, 1981 г.

Читайте нас в: Дзен Новости

Артист был также певцом, писал прекрасные стихи и играл на фортепиано.

Советский актер Олег Белов скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 88 лет. Об этом сообщается на сайте организации «Союз кинематографистов России».

Оказалось, что артист ушел из жизни еще 16 февраля, однако об этом стало известной только сейчас. Что произошло с мужчиной — неизвестно.

Оле Белов известен своими ролями в таких картинах, как «Мушкетеры двадцать лет спустя», «Улицы разбитых фонарей», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» и многих других.

Однако это еще не все, что делал артист. Белов был артистом озвучивания, певцом, писал прекрасные стихи (которые были изданы), умел играть на гитаре, фортепиано, банджо, кастаньетах и барабанах.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как умерла народная артистка России Светлана Брагарник.

+1° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
74.71
-0.15 79.57
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на 25 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

17:23
Умер актер из «Шерлока Холмса» Олег Белов
17:11
Welt: Германия планирует использовать трубы «Северного потока-2» для СПГ
16:57
МИД РФ объяснил, почему Швейцария не сможет стать площадкой для диалога с Украиной
16:43
«Энергетический вампир»: раскрыта неприятная тайна принца Гарри
16:25
Умерла народная артистка России Светлана Брагарник
16:00
Минобороны РФ: поражены пункты временной дислокации украинской морской пехоты

Сейчас читают

К нам едет ревизор: зачем Блинкен посетит Индию и Казахстан
Упал, встал, пошел дальше: Байден снова «не дружит» с ногами и лестницами
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве
Никита Кологривый об актерской игре Николая Фоменко: «Он — ферзь»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023