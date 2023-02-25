«Увернуться от падающих западных экономик»: чем опасен десятый пакет санкций против РФ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 370

Экономист Чирков заявил о неизбежном кризисе западных экономик из-за санкций

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ohde/face to face; ВКонтакте / Игорь Рёдан; Ruptly; Reuters / China Central Television (CCTV),China Global Television Network (CGTN); EUROPEAN UNION; 5-tv.ru

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Евросоюз «со скрипом» утвердил новый, уже десятый, список антироссийских ограничений.

Экономический кризис неизбежен, однако его жертвами в первую очередь станут западные государства, а не Россия. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил доцент экономического факультета МГУ Максим Чирков, комментируя последствия десятого пакета антироссийских санкций.

«Основная проблема для России — не западные санкции. Основная проблема в том, что Запад загоняет себя в тупик этими санкциями. Экономический кризис западных стран становится неизбежным, и России нужно думать о том, чтобы увернуться от падающих западных экономик. Кризис туда придет абсолютно неизбежно», — подчеркнул экономист.

По словам Чиркова, ни один из пунктов нового пакета европейских санкций не грозит России серьезными последствиями.

«Новые санкции не стали сюрпризом. В принципе, они повторяют предыдущие, просто расширяется список лиц и организаций, которые находятся под санкциями», — отметил эксперт.

Он указал, что часть новых ограничений направлена против банковского сектора, однако основные российские банки еще ранее попали под санкции и на сегодня уже пережили связанные с этим трудности и адаптировались к новым условиям.

«По итогам 2022 года банковская система России уже вышла в прибыль. И понятно, что ее большую часть генерируют как рез те банки, которые уже находятся под санкциями — это государственные банки. Поэтому для российской банковской сферы ничего сверхъестественного не произойдет», — подчеркнул Чирков.

Что касается введения 200-процентной пошлины на ввоз российского алюминия в США, то это никак не ограничит общий мировой спрос на металл из России. Наоборот, опыт предыдущих ограничений показывает, что его востребованность в результате санкций только растет, отметил эксперт.

«Российские металлы становятся более востребованы в результате санкций, и они найдут покупателей. Те же Индия, Китай и другие страны Азии будут с удовольствием их покупать, учитывая, что конкурентоспособность российских производителей металла очень сильно выросла относительно европейских и многих других из-за более дешевой энергии», — пояснил экономист.

По мнению Чиркова, отношение к новым санкциям должно быть «абсолютно спокойным»: нужно понимать, как с ними работать, и пытаться в новых условиях находить новые рынки сбыта и использовать свои конкурентные преимущества.

«Я думаю, что по результатам 2023 года российская экономика имеет все шансы показать очень неплохой рост. Спокойная работа, развитие взаимоотношений — и все эти негативные эффекты от санкций будут перекрыты динамично развивающейся экономикой», — подытожил Чирков.

Ранее 5-tv.ru рассказал об ограничениях, вошедших в новый, десятый, пакет антироссийских санкций, согласованный накануне послами стран Евросоюза.

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