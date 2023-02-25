Все ближе приближается освобождение Артемовска.

Населенный пункт Ягодное взят под контроль российскими силами. Об этом рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией в районе Артемовска.

Ягодное находится на севере Артемовска, а это значит, что российские силы все ближе подходят к освобождению важного населенного пункта.

Стоит обратить внимание на тот факт, что освобождение Ягодного, в котором находился опорный пункт украинских военных, стало возможным после установления контроля над соседней Берховкой.

«Клещи» российских сил все плотнее смыкаются в районе Артемовска. Хоть неприятель и подтягивает к городу новые силы, состоящие в основном из необученных мобилизованных, ВС РФ все ближе подходят к освобождению важного населенного пунтка от киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные поразили пункты временной дислокации украинской морской пехоты.