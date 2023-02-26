Огненная женщина: Моника Белуччи впервые вышла в свет после слухов о новом романе

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 1 907

Моника Белуччи приковала к себе все взгляды на красной дорожке кинопремии «Сезар»

Огненная женщина: Моника Белуччи впервые вышла в свет после слухов о новом романе

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

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На кинопремию прибыло много знаменитостей, но все взгляды были прикованы только к итальянской красотке.

Актриса Моника Белуччи, после новостей о любовном романе с режиссером Тимом Бертоном, поразила всех гостей французской кинопремии «Сезар».

Артистка вышла на красную дорожку в восхитительном летящем алом платье от Dior, которое дополнила украшениями Cartier. Также у актрисы был ажурный клатч в тон платья.

Судя по видеотрансляции, знаменитость была очень счастлива оказаться на кинопремии и сияла. То ли соскучилась по выходам в свет, то ли любовь Тима Бертона ее действительно делает только лучше.

К слову, многие французские СМИ уже написали, что этот выход Моники Белуччи в свет стал как бы открытием ее новой жизни без неудач на любовном фронте и успешному продолжению кинокарьеры. Кто знает, может, ее новый возлюбленный в скором времени напишет сценарий специально для ее роли.

До этого французский журнал Paris Match опубликовал снимки Белуччи и Бертона во время их прогулки по улицам Парижа — они шли, держась за руки, оба одетые во все черное.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как папарацци поймали Монику Беллуччи и Тима Бертона на свидании.

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