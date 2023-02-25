Цветы вместо бомб: жители Берлина превратили милитаристскую акцию украинцев в антивоенный митинг

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Иван Обухов
Иван Обухов 117

Немцы сорвали акцию в поддержку Украины в центре Берлина

Цветы вместо бомб: жители Берлина превратили милитаристскую акцию украинцев в антивоенный митинг

Фото: 5-tv.ru

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Жители Берлина принесли цветы к установленному у посольства России подбитому танку.

Жители немецкой столицы превратили в мирный протест акцию украинских активистов в поддержку боевиков, воюющих против российских солдат на Украине: пришедшие на место событий местные жители озвучили мирные лозунгами, не примыкая к какой-то из сторон конфликта.

Первоначально утроители установили в центре Берлина ржавый подбитый танк, дуло которого было направлено в сторону российского посольства. Организаторы заявляли, что уничтоженная военная техника принадлежала российской армии, но доказательств этого нет.

По мнению украинского посла в ФРГ Алексея Макеева, эта акция должна была стать напоминанием для немцев «о важности победы Украины в конфликте с Россией».

Но акция пошла не по плану украинских активистов: многие пришедшие к подбитому танку немцы выступили с антивоенными заявлениями, подвергли критике действия украинских радикалов и завалили боевую машину цветами.

«Мы украсили танк двумя тысячами роз, чтобы наше правительство наконец начало мирные переговоры. Не только поставки оружия, но восстановление дипломатических отношений без спешки. Важно, что мы должны говорить друг с другом. Мы не враги. Мы не против Украины или России. Мы друзья, мы тридцать лет выстраивали эти связи», — поделился своим настроением один из немцев, пришедших к танку, его речь опубликована в Twitter-аккаунте RRN.

Как показывают выложенные очевидцами фото в соцсетях, сначала организаторы установили на танке украинский флаг, после кто-то из протестующих принес туда российский триколор, который позже сняла полиция.

Ранее 5-tv.ru писал, каких неожиданных врагов западных танков нашли на Украине.

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