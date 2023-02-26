Половая конституция: почему в паре женщина хочет секса чаще, чем мужчина

Почему такое может быть и как найти компромисс, чтобы спасти отношения?

Почему женщины порой более жаждут интимной близости, чем мужчины? На этот вопрос эксклюзивно 5-tv.ru ответил сексолог Евгений Кульгавчук, который объяснил, что все дело в половой конституции. У каждого она индивидуальна, и поэтому в паре может возникать так называемая дисгармония.

«Если в паре высокие адаптационные механизмы, то есть люди, способны подстраиваются друг под друга, то в какой-то степени они могут нивелировать эти несовпадения в темпераментах. Совершенствование сексуальной техники, повышение культуры интимных отношений может помогать чувствовать себя счастливыми и не обделенными», — объяснил эксперт.

Он также отметил такие случаи, когда паре лишь кажется, что они не подходят друг другу по половому темпераменту. Часто бывает так, что женщина под влиянием внешних факторов стала изображать из себя «богиню секса» и постоянно требовать его от мужчины.

«Женщина прочитала в каком-то женском журнале, как ей показалось, очень хороший совет, что нужно быть богиней секса и постоянно говорить о нем мужчине, что она нуждается в этом сексе. То же самое она слышала и на новомодном марафоне. И решила об этом постоянно говорить своему мужчине, чтобы стать неотразимой», — привел примеры Кульгавчук.

Эксперт посоветовал не следовать слепо чужим советам, а разговаривать со своим партнером, обсуждая все нюансы интимной жизни.

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