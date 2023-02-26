Бегала голая: Бузову в одной простыне сняли в африканском отеле

Откровенное видео знаменитость сопроводила «глубокомысленным» комментарием.

Поющую ведущую Ольгу Бузову, которая находится сейчас в рабочей командировке в Африке, сняли бегающей по коридорам местного отеля в одной простыне.

На видео, опубликованном на странице Бузовой в соцсети, видно, как она «порхает» с развевающимся куском ткани по гостинице, принимая сладострастные и эротичные позы и показывая оголенную спину. Некоторые кадры позволяют судить, что под простыней у звезды ничего не надето. Откровенное видео Бузова сопроводила «глубокомысленным» комментарием.

«Будущее начинается сегодня. Это дар…» — подписала ролик она.

На днях Бузова на фоне слухов о беременности снялась в купальнике и напоролась на критику подписчиков. На фото экс-звезда «Дома-2» предстала в максимально обнаженном виде, демонстрируя живот, совершенно не похожий на живот беременной женщины. Снимок привлек внимание подписчиков, которые сразу же заполонили комментарии исполнительницы, осудив слишком откровенные кадры знаменитости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова пожаловалась на отеки из-за африканской жары.

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