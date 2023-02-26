Бегала голая: Бузову в одной простыне сняли в африканском отеле

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 140

Голую Бузову, бегающую по коридорам в простыне, засняли в африканском отеле

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / buzova86; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Ольга Бузова

Откровенное видео знаменитость сопроводила «глубокомысленным» комментарием.

Поющую ведущую Ольгу Бузову, которая находится сейчас в рабочей командировке в Африке, сняли бегающей по коридорам местного отеля в одной простыне.

На видео, опубликованном на странице Бузовой в соцсети, видно, как она «порхает» с развевающимся куском ткани по гостинице, принимая сладострастные и эротичные позы и показывая оголенную спину. Некоторые кадры позволяют судить, что под простыней у звезды ничего не надето. Откровенное видео Бузова сопроводила «глубокомысленным» комментарием.

«Будущее начинается сегодня. Это дар…» — подписала ролик она.

На днях Бузова на фоне слухов о беременности снялась в купальнике и напоролась на критику подписчиков. На фото экс-звезда «Дома-2» предстала в максимально обнаженном виде, демонстрируя живот, совершенно не похожий на живот беременной женщины. Снимок привлек внимание подписчиков, которые сразу же заполонили комментарии исполнительницы, осудив слишком откровенные кадры знаменитости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова пожаловалась на отеки из-за африканской жары.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Ольга Бузова
25 февр
Ольга Бузова на фоне слухов о беременности снялась в купальнике и нарвалась на критику
22 февр
Ольга Бузова опровергла слухи о беременности
21 февр
Рискует повторить судьбу Костомарова: как Бузова работала с высокой температурой
20 февр
Ольга Бузова пожаловалась на отеки из-за африканской жары
15 февр
«Сама медаль звезды повесила»: Юлия Меньшова усомнилась в успехе Ольги Бузовой
13 февр
«Счастье — внутри меня»: Бузова интригует фанатов намеками на беременность
11 февр
Экс-бойфренда Ольги Бузовой задержали по подозрению в крупном мошенничестве
9 февр
Гордый профиль и твердый шаг: Киркоров кардинально сменил имидж
9 февр
«Ты сможешь побороть все!» — Бузова помолилась за здоровье Костомарова
8 февр
Сколько Ивлеева, Самойлова, Билан и другие звезды потратили на отпуск в 2023 году
Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
74.71
-0.15 79.57
-0.19
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 февраля по...

Последние новости

19:35
Тело неизвестного мужчины выловили из Москвы-реки у Храма Христа Спасителя
19:26
Врачи рассказали о состоянии детей, попавших в массовое ДТП на трассе М-11
19:13
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 февраля по 5 марта
19:03
Чучело пугающей игрушки Хагги Вагги сожгли в Липецкой области на Масленицу
18:51
Переводят стрелки? В США обвинили китайскую лабораторию в пандемии COVID-19
18:39
Бегала голая: Бузову в одной простыне сняли в африканском отеле

Сейчас читают

«Дружить» невозможно: постпред РФ в Вене объяснил неизбежность приостановки ДСНВ
Что известно о состоянии госпитализированного Леонида Рошаля
Путин назвал самое главное условие для победы России
«Они не пришли»: как выглядит могила звезды «Дальнобойщиков» Владислава Галкина

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023