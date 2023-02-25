Ольга Бузова на фоне слухов о беременности снялась в купальнике и нарвалась на критику

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 67

Откровенные фото знаменитости вызывают массу волнений в соцсетях.

Ольга Бузова на фоне слухов о беременности снялась в купальнике и нарвалась на критику

Фото: www.globallookpress.com / Olga Buzova

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Ольга Бузова

В последнее время пресса и пользователи сети упорно утверждают, что Ольга Бузова находится в положении. Сама же певица упорно не комментирует свою личную жизнь: не то что беременность, но даже информацию об отсутствии или наличии избранника.

Зато фото в социальных сетях знаменитость делится регулярно: одно из последних, на которое обратило внимание издание dni.ru, словно бы сделано специально для того, чтобы опровергнуть слухи о том, что «поющая ведущая» готовится стать мамой.

На фото Бузова предстала в максимально обнаженном виде, а особенный акцент на фото сделан не на природе, а на животе певицы, который совершенно не похож на живот беременной женщины. Снимок привлек внимание подписчиков, которые сразу же заполонили комментарии исполнительницы, осудив слишком откровенные кадры знаменитости.

«Всю красоту испортила своим присутствием»;

«Да что ли ей еще выкладывать, если у человека ни котенка, ни ребенка, мужика для постели — и то нет!»;

«На 99% постов Оля себя рекламирует, а ведь умная девушка и много делает чего хорошего и доброго, лучше бы про это посты были»;

«Бездетная баба, можно посочувствовать», — написали в комментариях.

Но были, кстати, и те поклонники, кто всерьез забеспокоился за здоровье певицы, напомнив Ольге Бузовой, что долгое сидение на холодных мокрых камнях может вызвать различные болезни, например, цистит.

Ранее 5-tv.ru писал, с какими проблемами со здоровьем столкнулась Ольга Бузова из-за африканской жары.

Тема:
Ольга Бузова
22 февр
Ольга Бузова опровергла слухи о беременности
21 февр
Рискует повторить судьбу Костомарова: как Бузова работала с высокой температурой
20 февр
Ольга Бузова пожаловалась на отеки из-за африканской жары
15 февр
«Сама медаль звезды повесила»: Юлия Меньшова усомнилась в успехе Ольги Бузовой
13 февр
«Счастье — внутри меня»: Бузова интригует фанатов намеками на беременность
11 февр
Экс-бойфренда Ольги Бузовой задержали по подозрению в крупном мошенничестве
9 февр
Гордый профиль и твердый шаг: Киркоров кардинально сменил имидж
9 февр
«Ты сможешь побороть все!» — Бузова помолилась за здоровье Костомарова
8 февр
Сколько Ивлеева, Самойлова, Билан и другие звезды потратили на отпуск в 2023 году
5 февр
Фото без фильтров и откровенные наряды: что случилось с Ольгой Бузовой
+1° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
74.71
-0.15 79.57
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на 25 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

13:00
К нам едет ревизор: зачем Блинкен посетит Индию и Казахстан
12:40
Показала зубки: собака Бритни Спирс набросилась на пожилого мужчину
12:23
Ольга Бузова на фоне слухов о беременности снялась в купальнике и нарвалась на критику
11:47
«Может попиариться»: почему Байден «забил» на катастрофу в Огайо
11:32
«Кормившая» СССР Вайкуле с трудом организовала концерт в Израиле
11:03
Рената Литвинова отчиталась о причине возвращения в Россию

Сейчас читают

«Может попиариться»: почему Байден «забил» на катастрофу в Огайо
Упал, встал, пошел дальше: Байден снова «не дружит» с ногами и лестницами
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве
Никита Кологривый об актерской игре Николая Фоменко: «Он — ферзь»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023