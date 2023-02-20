Ольга Бузова пожаловалась на отеки из-за африканской жары
Певица находится в командировке в Африке, где столкнулась с неожиданными трудностями.
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Находящаяся в Африке Ольга Бузова пожаловалась на проблемы из-за жары. Оказалось, что у поющей ведущей в местном климате отекает тело, о чем она сообщила подписчикам в своем Telegram-канале.
Бузова опубликовала ролик, где показала, как занимается гимнастикой, и пояснила, что только так спасается от отеков.
«В Африке такая жара, без тренировок я отекаю. А 20-минутная зарядка заряжает меня на целый день, и тело в тонусе», — написала звезда.
На днях Бузова заинтриговала поклонников. На одном из видео из Африки экс-звезда «Дома-2» засветилась в обтягивающем платье, подчеркнувшем немного выпирающий живот. В комментарии к ролику Бузова написала, что ощущает внутри себя счастье. Фанаты 37-летней звезды тут же сделали вывод, что она намекает на беременность.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, Бузова переполошила подписчиков, представ перед ними в непривычном образе: без макияжа и ретуши. На видео певица показала себя рядом со слоном во время прогулки по сафари.
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