От медицины до поддержки семей участников СВО: Путин обсудил с Лимаренко развитие Сахалина

Глава государства остался доволен большими результатами проделанной работы главы субъекта. Дальше — лучше.

Президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Сахалина. Речь, в основном, шла о развитии медицины в регионе.

Валерий Лимаренко доложил главе государства, что на острове открылись 15 новых диагностических центров. Кроме того, решена проблема с доступностью врачебной помощи в отдаленных районах. 47 специальных автомобилей, оборудованных самой современной техникой — настоящие клиники на колесах. Теперь они ездят по деревням и селам.

«Очень хорошо, что у вас получается эта программа ускоренной и углубленной диспансеризации, в том числе с применением автомобилей для удаленных регионов. Но, конечно, после этого нужно понимать — дальше что, следующий шаг. Следующий шаг не менее важный, чем диспансеризация. Диспансеризация выявляет проблему, но потом ее надо решать. Одна из этих проблем — это высокий уровень онкологических заболеваний на острове. Вы знаете об этом», — отметил Владимир Путин.

«Знаю, конечно, да», — подчеркнул Лимаренко.

«Мы, по-моему, и раньше об этом говорили. Поэтому просто обращаю ваше внимание на это. Это высокий уровень, выше, чем в среднем по стране на 30 с лишним процентов. Поэтому надо подумать, как эту проблему закрывать, решать, имея в виду, что у нас большая программа. И вот здесь рекомендовал бы вам вписаться в эти федеральные программы по борьбе с онкозаболеваниями», — добавил президент РФ.

Также Лимаренко рассказал о помощи семьям участников специальной военной операции. Помимо предусмотренного законом социального пакета, местные власти добавили свою единовременную выплату в 300 тысяч.