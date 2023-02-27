«Он в нехорошей ситуации»: почему Пригожин отказался судиться с задолжавшим миллионы Носковым

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 53

Иосиф Пригожин исключил судебные разбирательства с Николаем Носковым

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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Перенесший инсульт Носков решил вернуться на сцену в новом амплуа и уже успел оскандалиться во время гастролей.

Российский продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что не жаждет возмездия над тяжелобольным певцом Николаем Носковым. Звезда российского шоу-бизнеса с беседе с 5-tv.ru признался, что не рассматривает возможность юридических разбирательств с бывшим клиентом.

Пригожин рассказал, что вложил крупные деньги в раскрутку Носкова, однако сейчас жизнь развела их, и он перестал следить за человеком, который однажды плохо с ним обошелся.

«Дай бог ему здоровья, возможности работать. Он в очень нехорошей ситуации с точки зрения здоровья. Я никого зла ему не желаю, но мне плевать, что он там делает», — прокомментировал продюсер.

Муж певицы Валерии расстроен лишь одни фактом — в биографии Носкова отсутствует упоминание об их совместной работе. По словам Пригожина, он давно отпустил обиду и не собирается ворошить прошлое.

«Не буду никак действовать по одной простой причине: потому что я не хочу трать время на войны, на разборки. Зачем мне это надо? Жизнь она все сама разбирает по своим местам, поэтому я просто иду дальше», — высказался Иосиф Пригожин.

Знаменитость объяснил, что работа развела их с исполнителем более 20 лет назад, однако именно под его покровительством у Носкова появились самые успешные альбомы. Продюсер отметил, что весь основной репертуар и модель Николая Носкова как артиста была создана им.

«Они были мною экономически созданы, именно экономически, и я нигде не слышал, никто не упомянул даже, что мы работали вместе», — заключил он и добавил, что артисты в большинстве своем неблагодарные люди.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иосиф Пригожин рассказал об огромном долге Николая Носкова.

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