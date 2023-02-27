Приковала цепью: под Иркутском опекунша издевалась над 16-летней девушкой

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 23

Жительницу Зимы осудят за незаконное лишение свободы 16-летней девушки

Приковала цепью: под Иркутском опекунша издевалась над 16-летней девушкой

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Подросток пыталась сбежать из дома, и женщина решила вопрос радикальным способом. За что ответит теперь перед судом.

Жительница города Зима в Иркутской области предстанет перед судом за незаконное лишение свободы несовершеннолетнего. Об этом пишет KP.RU.

Уточняется, что инцидент произошел в 2022 году. Женщина, имеющая на иждивении 16-летнюю девушку, намеревалась отвезти ее в областную больницу для проведения медицинского обследования. Перед этим, чтобы девушка не сбежала из дома, опекунша приковала ее цепью к кровати. Более того, женщина заставила подростка спуститься в подвал, закрыла крышку, а сверху поставила диван.

Позднее девушка сообщила об издевательствах опекунши сотрудникам службы опеки, а те поставили в известность Следственный комитет. В отношении 54-летней женщины возбудили уголовное дело, которое на данный момент направлено в суд. Жительнице Иркутской области грозит лишение свободы или принудительные работы сроком до пяти лет.

На днях сообщалось, что «скопинского маньяка» Виктора Мохова заметили в магазине в Рязанской области. В прошлом году его лишили свободы на шесть месяцев за укрывательство преступления, теперь же он отпущен из-под стражи и вернулся в родные места.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красноярске мать избивала дочь проводом и втирала ей в кожу соль.

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