Более 100 снарядов, спрятанных в тайнике ВСУ, уничтожили в Запорожской области

В Запорожской области сотрудники уголовного розыска нашли схрон с большим количеством взрывчатки. Тайник находился около села Давыдовка Мелитопольского района. Внутри были спрятаны пять запечатанных ящиков с осколочно-фугасными снарядами калибра 30 миллиметров — всего 140 единиц. И еще два снаряда калибра 100 миллиметров.

По данным оперативников, схрон устроили украинские боевики при отступлении. Найденную взрывчатку уничтожили саперы.