Более 100 снарядов, спрятанных в тайнике ВСУ, уничтожили в Запорожской области
Как считают оперативники, украинские террористы сделали схрон в момент, когда пришлось отступать.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru
В Запорожской области сотрудники уголовного розыска нашли схрон с большим количеством взрывчатки. Тайник находился около села Давыдовка Мелитопольского района. Внутри были спрятаны пять запечатанных ящиков с осколочно-фугасными снарядами калибра 30 миллиметров — всего 140 единиц. И еще два снаряда калибра 100 миллиметров.
По данным оперативников, схрон устроили украинские боевики при отступлении. Найденную взрывчатку уничтожили саперы.
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