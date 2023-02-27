Более 100 снарядов, спрятанных в тайнике ВСУ, уничтожили в Запорожской области

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Как считают оперативники, украинские террористы сделали схрон в момент, когда пришлось отступать.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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В Запорожской области сотрудники уголовного розыска нашли схрон с большим количеством взрывчатки. Тайник находился около села Давыдовка Мелитопольского района. Внутри были спрятаны пять запечатанных ящиков с осколочно-фугасными снарядами калибра 30 миллиметров — всего 140 единиц. И еще два снаряда калибра 100 миллиметров.

По данным оперативников, схрон устроили украинские боевики при отступлении. Найденную взрывчатку уничтожили саперы.

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