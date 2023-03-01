Блинкен поехал в турне по Средней Азии, чтобы обвинять Россию

На протяжении всей своей речи Блинкен только и делал, что обвинял Россию в разжигании конфликта на Украине и нарушении Устава ООН.

Госсекретарь США по дороге в Индию посетил страны СНГ. Он уже побывал в Казахстане и провел переговоры с президентом Токаевым. А также встретился с главами МИД других центральноазиатских государств.

Особенно выделяется речь американского дипломата на пресс-конференции с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди. На протяжении всего своего выступления Блинкен, словно заведенный, раз за разом обвинял Россию в агрессии по отношению к Украине. Всего такие заявления за короткое обращение прозвучало больше десяти раз.

И еще оттуда Блинкен успел пригрозить Китаю проблемами, если Пекин будет поддерживать Россию в украинском конфликте.