Блинкен поехал в турне по Средней Азии, чтобы обвинять Россию

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Блинкен на пресс-конференции в Казахстане более десятка раз обвинил Россию в агрессии

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO / Giorgos Kontarinis / Eurok; 5-tv.ru

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На протяжении всей своей речи Блинкен только и делал, что обвинял Россию в разжигании конфликта на Украине и нарушении Устава ООН.

Госсекретарь США по дороге в Индию посетил страны СНГ. Он уже побывал в Казахстане и провел переговоры с президентом Токаевым. А также встретился с главами МИД других центральноазиатских государств.

Особенно выделяется речь американского дипломата на пресс-конференции с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди. На протяжении всего своего выступления Блинкен, словно заведенный, раз за разом обвинял Россию в агрессии по отношению к Украине. Всего такие заявления за короткое обращение прозвучало больше десяти раз.

И еще оттуда Блинкен успел пригрозить Китаю проблемами, если Пекин будет поддерживать Россию в украинском конфликте.

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