Военкоматы в Незалежной нашли неиссякаемый источник дохода.

Украинские военкомы получают гранты и премии за призыв в армию «мертвых душ» — мужчин, которых нет в живых. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Практика зарабатывания денег на „мертвых душах“ или трупах украинских военнослужащих — это вполне нормальное дело для Киева. Военкомы выполняют не только свои функциональные обязанности, они, пользуясь случаем, неплохо зарабатывают. Сейчас то количество катастрофических потерь у украинской армии, которое дает им возможность как раз остаться безнаказанными. Поскольку никто не будет разбираться, когда умер тот или иной военнослужащий. Естественно, они получают гранты, какие-то доплаты за то, что даже набирают „мертвые души“ в свои ряды», — цитирует Марочко URA.RU.

Он добавил, что ряды «мертвых душ» пополняют те, кто незадолго до этого был призван в украинскую армию вполне себе живым. Дело в том, что большая часть мобилизованных в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) не живет после этого даже месяца. Об этом свидетельствуют сами украинские военнослужащие. По их словам, мобилизованные в районе Артемовска (Бахмута) живут всего лишь четыре часа.

При этом у ВСУ пока сохраняется возможность пополнять ряды и за счет живой боевой силы, добавил Марочко. Он отметил, что тех мужчин, кого военкоматы ежедневно отлавливают на улицах украинских городов, пока хватает для восполнения потерь ВСУ и содержания в относительной боеспособности подразделений на линии соприкосновения.

Между тем в российских Тelegram-каналах появились фото повесток украинцам, умершим несколько лет назад. Также сообщается, что Киев поднял денежное довольствие сотрудников военкоматов до уровня зарплат военнослужащих на линии фронта, что должно стать стимулом для выполнения плана по призыву.

На днях стало известно, что украинцев призывного возраста, желающих выехать через прибалтийские страны в Россию, принудительно возвращают на родину по запросу Киева, откуда потом мобилизуют в вооруженные силы страны.

Задержания происходят в Литве, Латвии и Эстонии. Также украинцев принудительно мобилизуют при попытке попасть через Польшу в Белоруссию.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, на Украине начали мобилизовать для участия в боевых действиях сотрудников военкоматов. Их должности занимают военнослужащие, получившие ранением в ходе спецоперации и прошедшие реабилитацию.