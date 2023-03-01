Кортни Кокс опровергла признания принца Гарри об их вечеринке с наркотиками

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 14

В своих мемуарах герцог Сассекский не только раскрыл тайны королевской семьи Британии. В книге прозвучали и имена голливудских звезд. В Монику из «Друзей», как оказалось, Гарри был влюблен.

Кортни Кокс опровергла признания принца Гарри об их вечеринке с наркотиками

Фото: Solar / ТАСС

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Британский принц Гарри заявил, что побывал в свое время на вечеринке голливудской звезды Кортни Кокс, известной по роди Моники в сериале «Друзья». И на этом празднике жизни, как рассказал в своих мемуарах принц, он пробовал запрещенные вещества — актриса якобы хранила их в холодильнике. Узнав такой любопытный факт о себе, Кокс решила высказаться, пишет Metro.

Книга герцога Сассекского «Запасной» увидела свет в начале 2023 года и тут же наделала много шума. В ней досталось практически каждому родственнику из Букингемского дворца, грязных подробностей хватило на всю королевскую семью. По слухам, брат принца Гарри Уильям после этого окончательно разорвал с ним отношения и теперь отвергает даже мысль о будущем примирении.

Супруг Меган Маркл в своих мемуарах описал, как лишился девственности с немолодой дамой за баром, как веселился с друзьями — в том числе в доме Кортни Кокс.

«Идея остановиться у Моники была очень привлекательной. Мне показалось это забавным. Я был влюблен в актрису, и я задавался вопросом, наберусь ли когда-нибудь смелости сказать ей. Было ли в Калифорнии достаточно текилы, чтобы я стал таким храбрым?» — писал Гарри.

По словам принца, во время вечеринки он подошел к холодильнику актрисы и там обнаружил коробку конфет с галлюциногенными грибами. Он с приятелем, недолго думая, съел несколько штук и запил текилой. После Гарри разговаривал с мусорным баком, а его другу мерещилось, что его пальто превратилось в дракона. Кокс, еще не ознакомившаяся с мемуарами, была удивлена, услышав такое от знакомых.

«Я не читала книгу. На самом деле я хотела бы ее прочитать, потому что слышала, что она действительно интересная. Но да, мне об этом сообщили. Я не говорю, что там были грибы! Я определенно не раздавала их», — заявила актриса.

На днях прокомментировать «Запасного» решила и та самая дама, которая сделала его мужчиной. Как оказалось, она была не на много старше Гарри в то самый день уединения «в поле за пабом». Девушке было 19, а ее случайному партнеру 16. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сейчас живет первая женщина принца.

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