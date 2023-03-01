Поддельный парфюм заполонил российские маркетплейсы
Онлайн-платформы работают над ужесточением контроля, чтобы пресечь попадание контрафактных товаров на склады.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Weber; 5-tv.ru
Маркетплейсы превращаются в площадки для сбыта контрафакта. Примерно половина парфюмерии у онлайн-продавцов оказалась подделкой. Такими данными поделились с «Известиями» общественники.
Они проверили несколько сотен продавцов духов, обуви и воды. Эти товары должны в обязательном порядке маркировать, а данные передавать в систему «Честный знак». Однако примерно половина ритейлеров на маркетплейсах этого не делает, хотя к онлайн-магазинам требования такие же, как и к обычным.
Представители маркетплейсов с такими выводами не согласны: только на одной из площадок — миллион продавцов, поэтому выборка не отражает реального положения дел на рынке. И как раз сейчас онлайн-платформы обновляют программное обеспечение и ужесточают контроль. Обещают, что контрафакт на склады не попадет.
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