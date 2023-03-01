Туристический сбор могут ввести во всех регионах России

Новые курортные сборы могут появиться на всей территории нашей страны. Регионам хотят дать возможность самостоятельно устанавливать плату за отдых. Как выяснили «Известия», законопроект об этом планируют рассмотреть в этом месяце.

По мнению авторов инициативы, дополнительные средства помогут развитию туризма в регионах. При этом некоторые эксперты опасаются, что сборы, напротив, — отпугнут отдыхающих. Поэтому важно соблюсти баланс между ценой и качеством. В проекте закона предлагают установить эту планку не ниже 100 рублей в сутки, но только для взрослых. Дети и льготники платить не будут.

Эксперимент по курортному сбору начался в 2018 году. Сейчас в нем пять регионов. В Сочи, например, берут по 50 рублей за сутки, в Ессентуках — в два раза больше.