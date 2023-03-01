Туристический сбор могут ввести во всех регионах России

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По мнению авторов инициативы, дополнительные средства от курортных сборов помогут развитию туризма в регионах.

Фото, видео: Феоктистов Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Новые курортные сборы могут появиться на всей территории нашей страны. Регионам хотят дать возможность самостоятельно устанавливать плату за отдых. Как выяснили «Известия», законопроект об этом планируют рассмотреть в этом месяце.

По мнению авторов инициативы, дополнительные средства помогут развитию туризма в регионах. При этом некоторые эксперты опасаются, что сборы, напротив, — отпугнут отдыхающих. Поэтому важно соблюсти баланс между ценой и качеством. В проекте закона предлагают установить эту планку не ниже 100 рублей в сутки, но только для взрослых. Дети и льготники платить не будут.

Эксперимент по курортному сбору начался в 2018 году. Сейчас в нем пять регионов. В Сочи, например, берут по 50 рублей за сутки, в Ессентуках — в два раза больше.

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Туристический сбор могут ввести во всех регионах России

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