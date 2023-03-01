Джо Байден снова сломался: престарелый президент США не справился с телесуфлером

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Глава США Джо Байден не смог прочитать текст на телесуфлере, и это попало на видео

Фото, видео: Reuters / LEAH MILLIS; 5-tv.ru

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Бесконечные казусы с американским лидером уже не удивляют, а заставляют беспокоиться за его состояние.

Джо Байден вновь повеселил американскую публику, не справившись с текстом на суфлере. Президенту толком не удалось прочитать нужную строчку, он запутался в числительных.

«Если им придется выплатить сто пятьдесят… сто пятьдесят девять… миллиардов…» — пролепетал глава США.

После чего американский лидер закатил глаза от бессилия, что только больше насмешило окружающих.

В целом речь Байдена была посвящена серьезной теме — расходам государства на медицину. И помимо оговорок он успел сделать и ряд громких заявлений — поругал республиканцев и пообещал повысить налоги на фоне рекордного долга США.

Впрочем, не только поругал. Внимательные зрители заметили, что Байден вместо аббревиатуры MAGA («Сделаем Америку снова великой» — Прим. ред.) почему-то назвал партийных конкурентов MEGA, то есть мегареспубликанской.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором Байден снова «не дружит» с ногами и лестницами.

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Джо Байден снова сломался: престарелый президент США не справился с телесуфлером

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