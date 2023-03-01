Самойлова улетела в Сочи без Джигана «в максимально странном состоянии»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 69

Блогер Самойлова взяла всю семью кроме Джигана на горнолыжный отдых в Сочи

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / samoylovaoxana

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Блогер, в семье которой происходят очередные странности, уже несколько недель не упоминает о муже, будто он больше в своем доме не живет.

Блогер и бизнесвумен, а также жена российского рэпера Джигана Оксана Самойлова оказалась в Сочи одна с четырьмя детьми. захватила с собой родителей, но не супруга. До сих пор неизвестно, почему музыкант не живет дома, а его благоверная, богиня социальных сетей, игнорирует трогательные сообщения и не делится с фолловерами даже крупицами информации. Сегодня Самойлова впервые за долгое время заговорила о сложностях в личной жизни.

«Я сейчас нахожусь в максимально странном состоянии и не могу быть до конца откровенной с вами. Но, я думаю, вы и так все понимаете. И какое счастье, что у меня есть такая прекрасная поддерживающая семья», — заявила Самойлова.

Общаясь с подписчиками, блогер представила, какой станет к 55 годам. При этом опять не говорит о Джигане и не обозначает его своим спутником через 20 лет. Многодетная мама пофантазировала и выбрала лучший способ проводить время — смотреть, как ее дети катаются на лыжах и кричат от восторга.

«И дай Бог родителям здоровья, чтобы они тоже на лыжах с нами»,  — добавила Оксана.

Самойлова подавала заявление на развод в 2020 году. Джиган загулял в компании других женщин, увлекся запрещенными веществами, но вскоре одумался, прошел курс лечения в реабилитационном центре и добился прощения. В декабре 2022 го влюбленные сыграли вторую пышную свадьбу. Что ждет их теперь?

Ранее, писал 5-tv.ru, Оксана Самойлова начала готовить поклонников к худшему.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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