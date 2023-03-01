«Он был легендой»: экс-фронтмен группы Radish Бен Квеллер сообщил об убийстве сына

Подробности трагедии не раскрываются, но знаменитость не скрывает горя.

Сына американского певца Бена Квеллера Дориана убили. Об этом сообщил портал Billboard. Уточняется, что молодому человеку было всего 16 лет.

«Наш сын Дориан Зев Квеллер был убит прошлой ночью. Он был настоящей легендой. Добрая, нежная душа, друг для всех», — сказал Квеллер.

Он пожелал, чтобы дух его ребенка жил в воспоминаниях поклонников подростка. Парень тоже занимался музыкой и даже выпустил несколько треков. Квеллер не рассказал деталей произошедшего, но отметил, что у Дориана было много больших планов. Бывший фронтмен Radish добавил, что «никогда не излечится от этой утраты».

Дориан Квеллер начал карьеру в музыке в прошлом году под псевдонимом Zev. Дебютный сингл Parachute он выпустил в прошлогоднем июле, а в конце февраля текущего года вышла композиция Hickeys.

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