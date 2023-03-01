Пугачева может отправить из России в Израиль свои замороженные яйцеклетки

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Рита Миронова
Рита Миронова 58

Зачем певице нужен биоматериал и почему она вообще готова решиться на этот шаг?

Пугачева может отправить из России в Израиль свои замороженные яйцеклетки

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Алла Пугачева хочет перевезти свои замороженные яйцеклетки из России в Израиль. Об этом dni.ru рассказали друзья артистки.

В 2013 году суррогатная мать родила Пугачевой и ее пятому мужу Галкину* двойняшек — Лизу и Гарри. Но тогда были использованы не все замороженные яйцеклетки Аллы Борисовны. Лишний генетический материал остался еще с давних времен, когда Пугачева была замужем за Киркоровым и в попытке родить ребенка лечилась и делала ЭКО.

«Первый раз Пугачева обратилась к нам более 11 лет назад. Именно тогда мы начали работу над беременностью, мы работали с ее яйцеклетками. И Алла Борисовна является биологической матерью родившихся детей», — рассказал Марк Курцер в 2013 году, когда вел наблюдение за суррогатной матерью звездной пары.

Биохимические в живых тканях возможны только при определенной температуре. Сейчас клетки заморожены и остановлены: они не делятся и не используют энергию, а также не гниют. Поэтому существовать в замороженном виде они могут неограниченное количество времени. Но как их отправлять из России в Израиль и в каких контейнерах — врачам предстоит подумать.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пугачева может вернуться в РФ уже этим летом.

* — признан иноагентом в России.

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