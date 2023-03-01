Умер концертмейстер Большого театра Александр Ксендзовский

Скончался российский концертмейстер балетной труппы Большого театра Александр Ксендзовский. Печальное известие появилось на сайте ГАБТа.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 23 февраля на 77-м году жизни скончался после продолжительной болезни концертмейстер балетной труппы Александр Владимирович Ксендзовский», — говорится в сообщении.

На данный момент известно, что прощание с музыкантом пройдет 3 марта в крематории Хованского кладбища. Сама траурная церемония начнется в 10:30.

Большой театр — один из крупнейших в России и один из самых значительных в мире театров оперы и балета. Театр включает в себя балетную и оперную труппы, Оркестр Большого театра и Сценно-духовой оркестр.

За всю историю Большого театра его артисты, художники, режиссеры, дирижеры, не считая восхищения и благодарности со стороны публики, многократно удостаивались различных знаков признания со стороны государства.

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