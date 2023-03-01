ПАСЕ, ОБСЕ, Госдеп: Захарова отреагировала на задержание Греты Тунберг в Осло

Стало известно, что люди в форме унесли защитницу природы на руках в полицейский участок.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новость о задержании экоактивистки Греты Тунберг в Столице Норвегии. Мнением о ситуации дипломат поделилась с подписчиками в своем Telegram-канале.

Захарова опубликовала фото инцидента и подписала, что в Норвегии Тунберг лишили свободы. Она отметила, что ее унесли люди в форме с нашивками «полити».

«Жду реакции ПАСЕ, ОБСЕ и Госдепа», — добавила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

СМИ ранее сообщили, что всемирноизвестную шведскую экоактивистку Тунберг задержали в Осло. В материалах отмечалось, что полицейские унесли ее в участок на руках.

В столице Норвегии вспыхнула волна протестов. Жители выступают против строительства ветряных электростанций в местах нахождения саамов — коренного народа Норвегии. Сотрудникам госучреждений и министерств страны приходится работать из дома, потому что протестующие блокируют входы в здания.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова высмеяла задержание Греты Тунберг во время протестов в Германии.