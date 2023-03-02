Российские космонавты отправятся на МКС на кораблях Crew Dragon

Эфирная новость 92

Россиянин Андрей Федяев отправится на МКС на американской ракете в рамках программы перекрестных полетов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / NASA; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

НАСА сегодня вновь попытается отправить на МКС экипаж корабля Crew Dragon. В эти минуты к полету готовятся россиянин Андрей Федяев, два американца и представитель Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Старт несколько раз переносили из-за технических сложностей и непогоды.

Андрей Федяев отправится на МКС на американской ракете в рамках программы перекрестных полетов. По соглашению «Роскосмоса» и НАСА, три наших космонавта полетят на Crew Dragon, а три американца — на кораблях «Союз».

В программу добавили еще по одному человеку: от России это Александр Гребенкин, его полет запланирован на следующий год.

-4° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
75.25
0.36 80.10
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на 2 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

8:02
От дронов до имплантатов: какие современные технологии разработали военные в РФ
8:00
🧙‍♀ Гороскоп на 2 марта для всех знаков зодиака
7:51
Клава Кока подколола Александра Ревву за отсутствие инициативы
7:40
Российские космонавты отправятся на МКС на кораблях Crew Dragon
7:34
Лукашенко по итогам визита в Пекин заявил, что развитие страны зависит от силы КНР
7:29
Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро: «Дочке передался дар от меня»

Сейчас читают

В Госдуме раскрыли реальное отношение Польши к украинцам
Миллион кубиков в день: чем сейчас лечат тяжелобольного Костомарова
Дмитрий «Гоблин» Пучков - о новом подростковом движении «Редан» и инициативе запретить аниме
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица