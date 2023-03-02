Запад давит на ОАЭ, принуждая отказаться от экспорта электроники в Россию

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 30

FT: Запад призвал ОАЭ прекратить экспорт в Россию электроники якобы для военных целей

Запад давит на ОАЭ, принуждая отказаться от экспорта электроники в Россию

Фото: www.globallookpress.com / Robert Michael

Читайте нас в: Дзен Новости

По данным западной прессы, в последние недели Арабские Эмираты посетили представители Штатов, Великобритании и Евросоюза.

США и другие западные страны давят на власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), принуждая отказаться от сотрудничества с Россией. В частности, их беспокоит экспорт в РФ электроники и другой продукции, которая якобы может использоваться в военных целях. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Авторы материала отмечают, что в последнее время в ОАЭ все чаще прилетают гости из-за рубежа. За несколько недель страну посетили представители Соединенных Штатов, Великобритании и Евросоюза.

Все посланники обсуждали с арабскими властями свою обеспокоенность — они полагают, что государство может превратиться в хаб для реэкспорта (таможенная процедура, при которой ввезенные на территорию одной страны иностранные товары вывозятся для перепродажи в другой. — Прим. ред.) в Россию техники и продукции в обход западных санкций.

Тем временем в странах Персидского залива вовсю обсуждается идея совместного с РФ производства тактических самолетов Су-75 Checkmate, что явно не по нраву коллективному Западу. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое новейшее оружие Россия показала на выставке в Абу-Даби.

-4° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
75.25
0.36 80.10
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на 2 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

9:33
Боевики ВСУ понесли небоевые потери из-за некачественных снарядов
9:20
Художественный фильм с документальной точностью: «Нюрнберг» вышел в широкий прокат
9:17
Георгий Мартиросян вышел на связь после слухов о своей госпитализации
9:09
Киркоров о хейтерах из телевизора — «А как еще о себе любимом напомнить?»
8:59
Запад давит на ОАЭ, принуждая отказаться от экспорта электроники в Россию
8:46
Лукашенко пригласил главу КНР Си Цзиньпина в Белоруссию

Сейчас читают

В Госдуме раскрыли реальное отношение Польши к украинцам
Миллион кубиков в день: чем сейчас лечат тяжелобольного Костомарова
Дмитрий «Гоблин» Пучков - о новом подростковом движении «Редан» и инициативе запретить аниме
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица