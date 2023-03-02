Георгий Мартиросян вышел на связь после слухов о своей госпитализации

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 31

Георгий Мартиросян опроверг слухи о своей госпитализации

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Знаменитый артист честно признался, как чувствует себя на самом деле.

Актер Георгий Мартиросян опроверг сообщения о том, что попал в больницу. По его словам, слухи о плохом самочувствии артиста — лишняя паника, и с его здоровьем все хорошо.

«Нет, нет, нет, звонили, нет, совершенно, абсолютно. Это, как говорится, ненужная паника», — заявил Мартиросян в беседе с 5-tv.ru.

Ранее СМИ сообщали, что артист госпитализирован в одну из московских клиник, якобы у него начались воспалительные процессы, потребовавшие оперативного вмешательства врачей-урологов, поэтому звезде придется какое-то время полежать в клинике.

К слову, недавно стало известно о госпитализации хирурга Леонида Рошаля в Москве. По предварительной информации, врач попал в больницу примерно за неделю до конца февраля. Медики диагностировали у коллеги хроническую болезнь, связанную с суставом, его пришлось заменить. Известно, что операция Леонида Михайловича прошла успешно.

Накануне 5-tv.ru сообщал, что знаменитого сербского режиссера Эмира Кустурицу срочно госпитализировали с переломом ноги после падения на льду.

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