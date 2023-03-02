Ракета с кораблем Crew Dragon и российским космонавтом Федяевым стартовала к МКС из Флориды

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 16

Запуск перенесли на 2 марта по техническим причинам.

Ракета с кораблем Crew Dragon и российским космонавтом Федяевым стартовала к МКС из Флориды

Фото: www.globallookpress.com / NASA

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Ракета Falcon с кораблем Crew Dragon стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома во Флориде. Как сообщает НАСА, (Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства — Прим. ред.), на борту находится космонавт Андрей Федяев, а также американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург и их арабский коллега Султан аль-Нейади.

Федяев — второй российский космонавт, который отправился на МКС на корабле Crew Dragon по программе перекрестных российско-американских полетов. В октябре в аналогичном полете участвовала космонавт Анна Кикина.

Старт ракеты-носителя Falcon перенесли на 2 марта по техническим причинам. Как пояснили в НАСА, у корабля засорился фильтр из-за неполадки в системе топливной подачи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в «Роскосмосе» объяснили поломку на «Прогрессе МС-21».

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