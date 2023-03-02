Обратите внимание: невролог назвал главный симптом СДВГ у детей

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Рита Миронова
Рита Миронова 54

Невролог Чутко назвал невнимательность главным симптомом СДВГ у ребенка

Обратите внимание: невролог назвал главный симптом СДВГ у детей

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Как распознать расстройство на ранней стадии и помочь ребенку?

Как распознать у ребенка синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)? В первую очередь, о наличии расстройства говорит невнимательность. Об этом заявил невролог Леонид Чутко в беседе с порталом Газета.ру.

Многие ошибочно полагают, что главный симптом СДВГ — это непоседливость. Однако, уверяет невролог, дети в большинстве случаев очень активные и просто не любят сидеть на месте. А вот если ребенок не может сконцентрироваться на чем-то, сосредоточить свое внимание на учебе во время уроков или выполнения домашнего задания, то у родителей есть повод беспокоиться.

При этом, как отметил Леонид Чутко, выделяют несколько подтипов СДВГ. У некоторых детей с этим расстройством гиперактивность не выражена вовсе, а невнимательность и проблемы с концентрацией очень проявлены. Гиперактивными чаще бывают девочки, но у них и сам синдром протекает легче, чем у мальчиков.

«Но если отвлекаемость есть, рано или поздно она становится видна, приводит к проблемам в учебе и к дезадаптации в школе», — подчеркнул невролог.

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