На заводе в Ульяновске при испытаниях фюзеляжа самолета погиб человек

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 26

В результате трагического инцидента пострадало несколько сотрудников.

На заводе в Ульяновске при испытаниях фюзеляжа самолета погиб человек

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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В Ульяновске на авиастроительном заводе «Авиастар» во время испытаний фюзеляжа произошел инцидент, повлекший смерть сотрудника. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в Объединенной авиастроительной корпорации.

«На заводе „Авиастар“ в ходе проведения испытаний отсека фюзеляжа самолета, находящегося в производстве, произошел трагический инцидент», — прокомментировали в ОАК.

Собеседник уточнил, что на заводе проходило испытание фюзеляжа Ил-76МД-90А. На одном из этапов сборки необходима проверка герметичности корпуса летательного аппарата. Чтобы произвести проверку отсеков, их накачивают давлением избыточно. Инцидент случился именно на этом этапе.

Кроме того, по данным источника, известно о нескольких пострадавших. Им оказывается соответствующая медицинская помощь. На место прибыли экстренные службы. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трагедии на железной дороге в Греции.

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