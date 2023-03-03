«Хочу сделать операцию»: Бьянка выбрала часть тела, которую мечтает нарастить

Артистка призналась, что серьезно болеет. Ей приходится сидеть на препаратах.

Певица Бьянка заметно набрала лишний вес. В сравнении с фотографиями десятилетней давности сильно изменилась. Она хочет похудеть, но пока это невозможно из-за того, что певица страдает из-за проблем со здоровьем, сообщает издание StarHit.ru.

Недавно Бьянка перенесла серьезное хирургическое вмешательство. О диагнозе певица не спешит говорить, зато не скрывает, что проходит долгое восстановление. Звезда принимает лекарства и ограничивает себя от физических упражнений, в спортзал ей нельзя.

«В феврале мне сделали операцию, у меня, помимо этого, проблемы со спиной. Прохожу курс лечения, пью очень жесткие таблетки, мне нельзя заниматься спортом, кроме плавания. Но из-за того, что делаю процедуры, на плавание тоже нельзя. Я была в первый раз под наркозом, очень расстроилась. Сейчас чувствую улучшения, жду, пока все заживет, и вернусь к фитнесу», — призналась 37-летняя Бьянка в интервью телеканалу.

Ходили слухи, что Бьянка легла под нож, чтобы уменьшить либо объем желудка, либо ради липосакции. Артистка опровергла эти сплетни, но не стала отрицать, что в будущем, возможно, будет избавляться от лишнего веса хирургическим вмешательством.

«На самом деле я, может, сделала бы себе липосакцию, но не сейчас. Хочу сделать операцию по увеличению попы. Это будет тогда, когда приду к весу в 50 килограммов», — заявила Бьянка.

Певица Бьянка изменилась до неузнаваемости. Алешковский Митя / ТАСС; Telegram / БЬЯНКА | BIANKA

Пока что у артистки нет такой возможности, ей необходимо хорошо есть, так как она принимает таблетки.

«Губы подкалываю давно. Немножко. Мне делали скулы, вкалывали какое-то зелье. Получился такой лифтинг-эффект, очень довольна», — разоткровенничалась звездная брюнетка.

Недавно певица рассказала, что она стала выглядеть опухшей из-за того, что с возрастом, как оказалось, у нее есть непереносимость некоторых продуктов питания.

«Раньше не верила в какие-то аллергены, не верила во вред лактозы и так далее, но проснулась с таким лицом, как будто выпила семь литров воды на ночь. Сейчас усердно лечу желудок», — объяснила звезда.

Также артистка пожаловалась, что у нее просто так опухли губы, а нос страшно заложило. У певицы есть аллергия на какую-то еду, а на какую — не знает. Бьянка не ест вредную еду, а наоборот старается покупать здоровую пищу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бьянка сделала со своим телом.