Сербское оборонное предприятие опровергло данные о поставках ракет на Украину

Компания «Крушик» выложила заявление, в котором объяснила, что фейк о поставке оружия Киев был нацелен нанести ущерб репутации.

Сербское оборонное предприятие «Крушик» опровергло высказывание о том, что занимается поставками реактивных боеприпасов на Украину. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Из-за недостоверной информации о возможных поставках 122-миллиметровых ракет «Град» компании «Крушик» на Украину, компания выложила заявление в котором объяснила, что это фейк.

«Продажи на этот рынок не было, также вообще не были заключены договоры об указанных количествах и кодификации», — говорится на портале Radio Slobodna Evropa.

В тексте портала говорится, что сообщение СМИ основано на использование неполной и не относящейся к делу информации, которая «заведомо хотела нанести ущерб «Крушику».

«Ни одна наша ракета или мина с начала конфликта на Украине не была законтрактована без убежденности в том, что конечный потребитель не является одной из сторон конфликта», — сообщили в «Крушике».

На этой неделе в Telegram появились новости о том, что Сербия секретно поставляет оружия на Украину. В частности, указывалось, что Киеву отправят 3,5 тысячи ракет для реактивных систем залпового огня «Град».

В конце прошлого месяца президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не будет поставлять оружие Киеву или Москве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после такой информации официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия озабочена такими сообщениями СМИ и будет следить внимательно за этой темой.