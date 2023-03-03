Не увлекайтесь: ТОП-5 опасных последствий систематического недосыпа

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 30

Ожирение, проблемы с памятью и мышлением, снижение либидо и депрессия — что из этого может появиться и чем все может закончиться?

Не увлекайтесь: ТОП-5 опасных последствий систематического недосыпа

Фото: www.globallookpress.com / Ute Grabowsky/photothek.net via

Сон менее шести часов в день не так страшен, если это единоразовая акция, однако систематический недосып может привести к проблемам со здоровьем — ожирению, когнитивным проблемам и даже депрессии.

Лишний вес

Часто люди, чтобы компенсировать недосып, перекусывают высококалорийными, сладкими продуктами. Согласно данным исследований, люди со сном менее шести часов в день на 30% чаще страдают ожирением, пишет sibkray.ru.

Снижение либидо

Из-за нехватки энергии, повышенной раздражительности и сонливости у человека снижается либидо.

Мышление

Невыспавшийся человек чаще совершает когнитивные ошибки, менее успешно может поддерживать концентрацию. За рулем сонливость наиболее опасна наравне с алкогольным опьянением.

Память

Согласно исследованиям, недосып влияет на способность к запоминанию любой информации в худшую сторону.

Депрессия

Люди, спящие менее шести часов в день чаще подвержены депрессии и тревоге.

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