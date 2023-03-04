Умер звезда «Твин Пикса» и «Крутых парней» Том Сайзмор

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 1 458

Артисту на момент смерти был всего 61 год. Что стало причиной трагедии?

Умер звезда «Твин Пикса» и «Крутых парней» Том Сайзмор

Фото: www.globallookpress.com / D. Long

Читайте нас в: Дзен Новости

Звезда «Твин Пикса», «Крутых парней», «Спасти рядового Райна» Том Сайзмор ушел из жизни. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на менеджера артиста.

«С большой грустью и печалью я должен объявить, что актер Томас Эдвард Сайзмор… мирно скончался во сне сегодня в больнице Святого Иосифа в Бербанке. Его брат Пол и мальчики-близнецы Джейден и Джаггер (17 лет) были рядом с ним», — сказал представитель Сайзмора Чарльз Лаго.

Известно, что до момента трагедии Сайзмор находился в коме после перенесенной аневризмы головного мозга, за его жизнь до последнего боролись врачи Медицинского центра в Лос-Анджелесе. Однако в последний день февраля агент знаменитости заявил общественности, что надежды на выздоровление нет никакой. Через четыре дня стало известно о его смерти. Тому Сайзмору был всего 61 год.

В кино артист отметился многочисленными ролями. Первой его работой было участие в фильме ужасов «Реликвия», в котором злобный монстр совершает убийство в музее. Затем он получил роль в «Спасении рядового Райана». Позже — в фильмах «Черный ястреб», «Сплинтер» и «Марк Фелт: человек, который обрушил Белый дом». В 2017 году он сыграл страхового агента Энтони Синклера в третьей серии сериала «Твин Пикс».

Личная жизнь артиста тоже была бурной, из-за чего артист хорошо подмочил репутацию. Его обвиняли и в домашнем насилии, и в злоупотреблении психотропными веществами. Он неоднократно арестовывался и за одно, и за другое. Все это не могло не сказаться на здоровье знаменитости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Москве простились с политологом Глебом Павловским.

-3° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.46
-0.01 80.05
-0.14
ТОП-5 имен, носители которых постоянно притягивают удачу

Последние новости

10:37
Чем опасны монодиеты и кому лучше воздержаться от них?
10:28
Новое землетрясение зафиксировали в Турции
10:12
Перекрестился и принялся за дело: мужчина похитил крест и «Евангелие» из храма в Петербурге
10:01
Умер звезда «Твин Пикса» и «Крутых парней» Том Сайзмор
10:00
Герои наших дней: лучшее видео из зоны СВО за день
9:50
Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне проведения спецоперации

Сейчас читают

Десятки тел украинских боевиков лежат под Артемовском — картина глазами очевидца
Этого на сотни миллионов: кто и зачем интересуется имуществом Костомарова
ВСУ получили приказ немедленно покинуть Артемовск
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица